Об этом Джонсон написал в twitter.

"Поздравление Лиз Трасс с решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план преодоления кризиса стоимости жизни, объединения нашей партии и продолжения большой работы по повышению уровня нашей страны. Теперь пора всем консерваторам поддержать его на 100 процентов", - подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что гордится тремя годами, которые провел на посту премьер-министра.

"Я гордился тем, что был лидером Консервативной партии в последние три года, завершил Brexit, наблюдал за самым быстрым внедрением вакцины в Европе и оказывал жизненно важную поддержку Украине", - подытожил Джонсон.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра.

5 сентября Лиз Трасс назвали победительницей выборов нового лидера Консервативной партии, который сменит в должности премьер-министра Бориса Джонсона.

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