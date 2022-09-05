Джонсон отреагировал на избрание Трасс новым премьером Британии
Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с избранием новой главой правительства Великобритании и призвал однопартийцев по Консервативной партии к ее поддержке
Об этом Джонсон написал в twitter.
"Поздравление Лиз Трасс с решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план преодоления кризиса стоимости жизни, объединения нашей партии и продолжения большой работы по повышению уровня нашей страны. Теперь пора всем консерваторам поддержать его на 100 процентов", - подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что гордится тремя годами, которые провел на посту премьер-министра.
"Я гордился тем, что был лидером Консервативной партии в последние три года, завершил Brexit, наблюдал за самым быстрым внедрением вакцины в Европе и оказывал жизненно важную поддержку Украине", - подытожил Джонсон.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра.
- 5 сентября Лиз Трасс назвали победительницей выборов нового лидера Консервативной партии, который сменит в должности премьер-министра Бориса Джонсона.
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