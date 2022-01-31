Джонсон отменил визит в Японию из-за роста напряжения на границе Украины
Премьер-министр Британии Борис Джонсон отменил рабочую поездку в Японию, которая планировалась на середину февраля этого года из-за роста напряжения на границе Украины
Об этом сообщает Kyodo.
Как известно, Токио и Лондон готовили визит Джонсона в середине февраля для переговоров с премьер-министром Фумио Кисидой, но источники сообщили, что британское правительство отменило этот план.
Издание отмечает, что подготовка визита отменена из-за растущей напряженности вокруг Украины и скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит с участием самого Джонсона, нарушавших коронавирусные правила.
В то же время генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно опроверг сообщение об организации визита Джонсона.
Это был бы первый визит Джонсона в Японию с момента вступления в должность в 2019 году.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию на украинской границе все более тревожной из-за угрозы российского вторжения.
- Кроме того, на фоне напряженной ситуации в конфликте России и Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие дни посетить кризисный регион.
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