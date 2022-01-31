Джонсон отменил визит в Японию из-за роста напряжения на границе Украины

Об этом сообщает Kyodo.



Как известно, Токио и Лондон готовили визит Джонсона в середине февраля для переговоров с премьер-министром Фумио Кисидой, но источники сообщили, что британское правительство отменило этот план.



Издание отмечает, что подготовка визита отменена из-за растущей напряженности вокруг Украины и скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит с участием самого Джонсона, нарушавших коронавирусные правила.



В то же время генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно опроверг сообщение об организации визита Джонсона.



Это был бы первый визит Джонсона в Японию с момента вступления в должность в 2019 году.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию на украинской границе все более тревожной из-за угрозы российского вторжения.

Кроме того, на фоне напряженной ситуации в конфликте России и Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие дни посетить кризисный регион.

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