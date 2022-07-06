Джонсон отказался уходить с должности
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на массовые увольнения министров
Об этом сообщает Sky News.
Один из сторонников премьер-министра сказал в комментарии изданию, что господин Джонсон осознает, что ему дали мандат 14 миллионов человек, добавив, что "единственный способ, по которому он пойдет, это если партия заберет у него мандат".
Премьер-министр хочет "продолжать борьбу" и, вероятно, произведет новые назначения министров в этот вечер после лавины отставок, сообщает Sky News.
В то же время журналистка Анушка Астана сообщила в Twitter, что Джонсон заявил, что его отставка вызовет досрочные выборы, на которых консерваторы могут проиграть.
При этом премьер добавил, что "лето, которое могло быть сфокусировано на экономическом росте, пройдет в борьбе за лидерство" в случае его отставки.
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