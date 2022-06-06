Джонсон останется премьером Великобритании

Об этом сообщает "Европейская правда".

211 депутатов Консервативной партии проголосовали против отставки Джонсона, а 148 отставку поддержали.

Это значит, что консерваторы в течение года не смогут инициировать голосование за вотум недоверия премьеру.

Перед началом голосования Джонсон обратился к однопартийцам. Он призвал их "отказаться от подарка оппонентам" и не "танцевать под свирель СМИ".

Чтобы сохранить должность, Джонсон должен получить поддержку не менее 180 консерваторов из 359.

5 июня Sunday Times сообщила, что Консервативная партия Великобритании может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону.