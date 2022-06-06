Джонсон останется премьером Великобритании
Премьер-министр Борис Джонсон остается в должности после голосования своей партии за вотум недоверия
Об этом сообщает "Европейская правда".
211 депутатов Консервативной партии проголосовали против отставки Джонсона, а 148 отставку поддержали.
Это значит, что консерваторы в течение года не смогут инициировать голосование за вотум недоверия премьеру.
Перед началом голосования Джонсон обратился к однопартийцам. Он призвал их "отказаться от подарка оппонентам" и не "танцевать под свирель СМИ".
Чтобы сохранить должность, Джонсон должен получить поддержку не менее 180 консерваторов из 359.
- 5 июня Sunday Times сообщила, что Консервативная партия Великобритании может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное