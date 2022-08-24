Джонсон объявил о выделении Украине нового транша военной помощи в 54 млн фунтов

Об этом также сообщает пресс-служба британского правительства.

Новый пакет военной помощи дополняет подготовку Великобританией транспортных средств для поиска мин в водах у своего побережья. В ближайшие недели украинский персонал научат их использовать в водах Великобритании.

В военную помощь входят беспилотные системы наблюдения и противотанковые боеприпасы. Это, в частности, 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах и предназначены для обнаружения приближающихся сил противника.

"Военнослужащих можно научить управлять беспилотными летательными аппаратами меньше мобильного телефона всего за 20 минут. Каждый дрон передает видео в реальном времени и неподвижные изображения, чтобы наземные силы могли безопасно защищать городские территории", - объясняют в британском правительстве.

Как отмечают в британском правительстве, Великобритания выделила более 2,3 млрд фунтов стерлингов военной и финансовой помощи Украине с начала вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День Независимости Украины в третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехал в Киев.

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