Джонсон объяснил жестокость оккупантов "полнейшей паникой" Путина и сравнил масштабное вторжение РФ с действиями нацистов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: если Кремль победит, это станет "началом новой эры запугивания во всей Восточной Европе"
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Джонсона на весенней конференции британских консерваторов, куда в качестве гостя был приглашен посол Украины Вадим Пристайко.
По мнению британского премьер-министра, Путин находится в полной панике по поводу потенциальной революции в российской столице. Из-за возможной революции в Москве он пытается "так жестоко погасить огонь свободы в Украине".
При этом действия российских оккупантов Джонсон осудил как "злостное и варварское нападение на невинных мирных жителей". Также британский премьер провел прямое сравнение с действиями нацистов под руководством Адольфа Гитлера в 1940-х годах.
Джонсон убежден, что на Украине Россия не остановится и в случае победы Кремля начнется новая эра запугивания всей Восточной Европы, что даст "зеленый свет для автократов во всем мире".
Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что после Украины Россия направит свои захватнические силы на Грузию и Молдову.
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