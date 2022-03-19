Джонсон объяснил жестокость оккупантов "полнейшей паникой" Путина и сравнил масштабное вторжение РФ с действиями нацистов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Джонсона на весенней конференции британских консерваторов, куда в качестве гостя был приглашен посол Украины Вадим Пристайко.

По мнению британского премьер-министра, Путин находится в полной панике по поводу потенциальной революции в российской столице. Из-за возможной революции в Москве он пытается "так жестоко погасить огонь свободы в Украине".



При этом действия российских оккупантов Джонсон осудил как "злостное и варварское нападение на невинных мирных жителей". Также британский премьер провел прямое сравнение с действиями нацистов под руководством Адольфа Гитлера в 1940-х годах.



Джонсон убежден, что на Украине Россия не остановится и в случае победы Кремля начнется новая эра запугивания всей Восточной Европы, что даст "зеленый свет для автократов во всем мире".



Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что после Украины Россия направит свои захватнические силы на Грузию и Молдову.