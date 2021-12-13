Джонсон обсудил с Путиным наращивание войск на границе с Украиной и назвал "стратегической ошибкой" дестабилизирующие действия РФ

Об этом сообщает GOV.UK.

Джонсон выразил глубокую обеспокоенность по поводу наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной и вновь отметил, что нужно использовать дипломатические пути для деэскалации напряженности и поиска разрешения конфликта.

Кроме того, он подчеркнул, что Великобритания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также предупредил, что любые дестабилизирующие действия со стороны России "будут стратегическими ошибками, которые будут иметь значительные последствия".

Отмечается, что Джонсон и Путин признали, что стороны вооруженного конфликта должны уважать и соблюдать условия Минских договоренностей, а также отметили важность диалога о международной и региональной безопасности.

Кроме вопросов безопасности во время разговора представители обоих государств обсудили прогресс в решении проблемы изменения климата и защиты лесов, которые обсуждались на климатической конференции COP26 в Глазго в ноябре 2021 года.