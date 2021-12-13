Джонсон обсудил с Путиным наращивание войск на границе с Украиной и назвал "стратегической ошибкой" дестабилизирующие действия РФ
В понедельник, 13 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщает GOV.UK.
Джонсон выразил глубокую обеспокоенность по поводу наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной и вновь отметил, что нужно использовать дипломатические пути для деэскалации напряженности и поиска разрешения конфликта.
Кроме того, он подчеркнул, что Великобритания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также предупредил, что любые дестабилизирующие действия со стороны России "будут стратегическими ошибками, которые будут иметь значительные последствия".
Отмечается, что Джонсон и Путин признали, что стороны вооруженного конфликта должны уважать и соблюдать условия Минских договоренностей, а также отметили важность диалога о международной и региональной безопасности.
Кроме вопросов безопасности во время разговора представители обоих государств обсудили прогресс в решении проблемы изменения климата и защиты лесов, которые обсуждались на климатической конференции COP26 в Глазго в ноябре 2021 года.
- Как сообщалось ранее, Большая семерка официально предупредила Россию о высокой цене нападения на Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 30.18Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное