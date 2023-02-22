Джонсон обратился к Байдену из-за самолетов F-16 для Украины
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Джо Байдена дать Украине истребители F-16
Об этом сообщает CNN .
Джонсон убежден, что Байден должен передать Украине самолеты F-16 и призвал то же самое сделать Британию. По его мнению, если бы самолеты были направлены год назад, "мы бы продвинулись гораздо дальше" в прекращении войны.
Если это произойдет рано или поздно, если это выбор, то давайте скорее дадим им то, что нужно, потому что это гуманность, сочувствие. Закончите эту войну как можно скорее, сведите к минимуму кровопролитие, страдания и потери", – призвал Джонсон.
Он также похвалил Байдена за его визит в Украину накануне годовщины полномасштабного вторжения России.
"Это был правильный поступок президента. Я аплодирую ему и считаю его речь великолепной", - рассказал Джонсон.
- 20 февраля бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали Риши Сунака передать Украине истребители.
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