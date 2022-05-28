Джонсон обещает найти со странами G7 пути возобновления экспорта украинского зерна
28 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского: страны Большой семерки работают над поиском путей возобновления экспорта зерна из Украины
Об этом информируют на сайте правительства.
Лидеры обсудили события на Донбассе, блокаду Путиным морского порта Одессы. Джонсон подчеркнул, что и в дальнейшем будет поддерживать ВСУ, включая предоставление необходимой техники.
Премьер-министр Великобритании рассказал об интенсивной работе с международными партнерами по поиску путей возобновления экспорта зерна из Украины, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис.
"Великобритания будет работать с партнерами G7, чтобы добиваться скорого прогресса. Лидеры согласовали следующие шаги и императив для России ослабить блокаду и разрешить безопасные судоходные пути. Премьер-министр говорил о важности того, чтобы международное сообщество продолжало работать и действовать вместе, чтобы Украина добилась успеха, а Путин – провала", – говорится в сообщении.
Также Борис Джонсон подчеркнул, что страны обязаны поддерживать Украину как сейчас, так и дальше.
- 28 мая Зеленский и Борис Джонсон обсудили активизацию работы над гарантиями безопасности Украины.
- 24 мая в правительстве Великобритании опровергли заявление о намерении предоставить военные корабли для сопровождения экспорта зерна из Украины.
- ЕС планирует военно-морскую миссию для сопровождения украинского зерна . О создании миссии будут говорить на саммите ЕС, который начнется в Брюсселе 29 мая.
- 23 мая в Венгрии заявили о готовности помочь в экспорте украинского зерна.
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