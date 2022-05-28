Об этом информируют на сайте правительства.

Лидеры обсудили события на Донбассе, блокаду Путиным морского порта Одессы. Джонсон подчеркнул, что и в дальнейшем будет поддерживать ВСУ, включая предоставление необходимой техники.

Премьер-министр Великобритании рассказал об интенсивной работе с международными партнерами по поиску путей возобновления экспорта зерна из Украины, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис.

"Великобритания будет работать с партнерами G7, чтобы добиваться скорого прогресса. Лидеры согласовали следующие шаги и императив для России ослабить блокаду и разрешить безопасные судоходные пути. Премьер-министр говорил о важности того, чтобы международное сообщество продолжало работать и действовать вместе, чтобы Украина добилась успеха, а Путин – провала", – говорится в сообщении.

Также Борис Джонсон подчеркнул, что страны обязаны поддерживать Украину как сейчас, так и дальше.

28 мая Зеленский и Борис Джонсон обсудили активизацию работы над гарантиями безопасности Украины.

24 мая в правительстве Великобритании опровергли заявление о намерении предоставить военные корабли для сопровождения экспорта зерна из Украины.

ЕС планирует военно-морскую миссию для сопровождения украинского зерна . О создании миссии будут говорить на саммите ЕС, который начнется в Брюсселе 29 мая.

23 мая в Венгрии заявили о готовности помочь в экспорте украинского зерна.

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