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Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра Великобритании

23 октября, 2022 воскресенье
23:33
Мир

Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьера Великобритании

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что Борис Джонсон не будет претендовать на должность премьер-министра Великобритании.

Его поддержали 59 депутатов-тори, но для того, чтобы продолжить гонку, ему нужно было набрать сотню голосов.

Джонсон объяснил, что несмотря на поддержку депутатов, необходимую для баллотирования, он пришел к выводу, что "это было бы просто неправильно", поскольку "вы не можете управлять эффективно, если у вас нет сплоченной партии в парламенте".

Джонсон нацелен на выборы 2024 года и пишет, что имеет все шансы обеспечить победу консерваторов на следующих выборах.

Несколько древних союзников господина Джонсона, в том числе Суэлла Брейверман и Стив Бейкер, поддержали Риши Сунака. Сейчас он лидер, потому что набрал уже 144 голоса. На сегодняшний день борьба идет между фаворитом Риши Сунаком и главой палаты общин Пенни Мордонт.

  • 22 октября СМИ сообщили, что Борис Джонсон намерен снова сразиться за должность премьер-министра. Он прервал отпуск на Карибах и вылетел в Великобританию.
  • В тот же день Риши Сунак собрал необходимое количество голосов, чтобы стать претендентом на пост премьера. Более 100 депутатов Консервативной партии поддержали экс-министра финансов в борьбе за пост лидера партии и премьера. Он автоматически возглавит правительство, если другие кандидаты не наберут более 100 голосов.

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Борис Джонсон
Великобритания
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