Джонсон назвал потенциальные цели Путина после Украины
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уверен, что после Украины Россия направит свои захватнические силы в Грузию и Молдову
Об этом он сообщил во время выступления на съезде Консервативной партии.
Джонсон уверен, что в случае поражения Украины, Россия быстро найдет новые захватнические цели. Потенциальный успех РФ обернется последствиями для Грузии и Молдовы.
"Это будет означать начало новой эры устрашения в Восточной Европе, от Балтийского до Черного морей", – заявил британский премьер.
Он также добавил, что победа Путина станет сигналом для автократов в разных уголках планеты. Поэтому в Украине сейчас настал поворотный для мира момент – момент выбора между свободой и гнетом.
- Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что РФ использует мирные переговоры с Украиной для перегруппировки войск.
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