Джонсон назвал потенциальные цели Путина после Украины

Об этом он сообщил во время выступления на съезде Консервативной партии.



Джонсон уверен, что в случае поражения Украины, Россия быстро найдет новые захватнические цели. Потенциальный успех РФ обернется последствиями для Грузии и Молдовы.

"Это будет означать начало новой эры устрашения в Восточной Европе, от Балтийского до Черного морей", – заявил британский премьер.

Он также добавил, что победа Путина станет сигналом для автократов в разных уголках планеты. Поэтому в Украине сейчас настал поворотный для мира момент – момент выбора между свободой и гнетом.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что РФ использует мирные переговоры с Украиной для перегруппировки войск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb