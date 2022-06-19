Об этом он написал в колонке для Sunday Times.

"Во-первых, мы должны обеспечить Украину вооружением, техникой, боеприпасами и обучением быстрее, чем оккупанты, и наращивать свои возможности для использования нашей помощи. Британские инструкторы в течение семи лет подготовили более 22 тысяч украинских военнослужащих. Теперь нам нужно двигаться быстрее, обучая такое количество за месяцы, поэтому Великобритания планирует сотрудничать с нашими друзьями, чтобы подготовить украинские силы для защиты своей страны с потенциалом тренировки до 10 тысяч солдат каждые 120 дней", - написал Джонсон.

Вторым пунктом он назвал сохранение жизнеспособности украинского государства.

"Правительство президента Зеленского должно платить зарплату, управлять школами, поставлять помощь и начинать реконструкцию, где это возможно. Для этого понадобится постоянное финансирование и техническая помощь, которую мы должны планировать поддерживать на следующие годы. ЕС играет жизненно важную роль, и я приветствую лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии за визит в Киев", - отметил Джонсон.

Третьим в списке британский премьер указал разработку альтернативных сухопутных маршрутов для украинского экспорта.

"Россия подавила экономику Украины, заблокировав ее основные экспортные маршруты через Черное море. Нам нужны долгосрочные усилия, чтобы разработать существующие альтернативные сухопутные маршруты и обеспечить продолжение функционирования экономики Украины", - подчеркнул Джонсон.

И в конце он заявил о необходимости разблокирования украинских морских портов.

"Самое трудное, российская блокада Одессы и других украинских портов препятствует экспорту крайне необходимого продовольствия для самых бедных людей. Пока я пишу, около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы - это все годовое потребление всех наименее развитых стран - накоплено в хранилищах по всей Украине, которая является заложником России", – констатировал Джонсон.

18 июня Борис Джонсон заявил, что Британия должна продолжать поддерживать Киев на фоне "усталости от Украины".

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