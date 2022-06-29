Об этом он сказал в интервью ZDF.

"Если бы Путин был женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсической маскулинности, то это именно этот человек", — сказал Джонсон.

"Конечно, все хотят, чтобы война закончилась. Они отчаянно хотят, чтобы война закончилась. Но невозможно соглашение. Путин не предлагает мирного соглашения. Зеленский также не может предложить соглашение", — подчеркнул британский премьер.

"Но, исходя из переговоров (саммит G7. – Ред.), действительно поражало то, что мы действительно хотим дать украинцам возможность стратегически продержаться", – поделился своим впечатлением Борис Джонсон.

Он также отметил консолидацию НАТО перед российским вызовом: "Результаты этой активной агрессии со стороны Путина таковы: укрепляется НАТО, усиливается Европа, усиливается G7 – также укрепляется наше коллективное чувство безопасности и самооценки".

28 июня Зеленский призвал признать действия РФ в Украине террористическими и лишить страну-агрессора членства в ООН.

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