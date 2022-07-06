Джонсон назначил новых министров вместо ушедших в отставку в знак протеста против его действий
На фоне серии скандалов вокруг премьера Великобритании Бориса Джонсона министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид ушли в отставку. Джонсон назначил вместо них новых министров
Об этом сообщает BBC.
Как известно, 5 июля британские глава Минздрава и министр финансов в течение 10 минут один за другим подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. За ними последовал целый ряд младших министров и помощников.
Как передает BBC, критики заявили, что для премьер-министра Джонсона это "конец", а лейбористы заявили, что возглавляемая им партия "коррумпирована".
Однако Джонсон четко дал понять, что не планирует уходить с должности и назначил на уволенные должности новых чиновников. Новым министром финансов он объявил Надхима Захави, а руководитель аппарата премьер-министра Стив Баркли стал главой здравоохранения.
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