Джонсон начал сбор средств на медикаменты для Украины
Бывший премьер-министр Великобритании Джонсон начал рождественский сбор средств на медикаменты и оборудование, которые передадут украинским больницам
Об этом сообщает Sky News.
"Ни один бинт или кровать, которые вы профинансируете, не пропадут зря в тяжелейшей работе по восстановлению прекрасной, храброй Украины. Слава Украине, британский народ на вашей стороне, в это Рождество и всегда", - заявил он.
Таким образом, Борис Джонсон планирует помочь украинским госпиталям, где лечат раненых и больных и рискуют остаться без жизненно важных медикаментов и оборудования уже в ближайшие недели.
Он обратился к гражданам Британии с просьбой принять участие в сборе средств, который Джонсон объявил совместно с компанией Circle Health, являющейся крупнейшим независимым поставщиком медицинских товаров в британские медучреждения.
- 25 ноября глава МИД Британии прибыл в Украину и анонсировал новый пакет помощи на 3 млн фунтов. Средства должны быть использованы для восстановления инфраструктуры, в том числе разрушенных школ, и поддержки жертв сексуального насилия во время российской агрессии.
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