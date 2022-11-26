Об этом сообщает Sky News.

"Ни один бинт или кровать, которые вы профинансируете, не пропадут зря в тяжелейшей работе по восстановлению прекрасной, храброй Украины. Слава Украине, британский народ на вашей стороне, в это Рождество и всегда", - заявил он.

Таким образом, Борис Джонсон планирует помочь украинским госпиталям, где лечат раненых и больных и рискуют остаться без жизненно важных медикаментов и оборудования уже в ближайшие недели.

Он обратился к гражданам Британии с просьбой принять участие в сборе средств, который Джонсон объявил совместно с компанией Circle Health, являющейся крупнейшим независимым поставщиком медицинских товаров в британские медучреждения.

25 ноября глава МИД Британии прибыл в Украину и анонсировал новый пакет помощи на 3 млн фунтов. Средства должны быть использованы для восстановления инфраструктуры, в том числе разрушенных школ, и поддержки жертв сексуального насилия во время российской агрессии.

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