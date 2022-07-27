Джонсон может заменить Столтенберга в должности генсека НАТО, - The Telegraph

Об этом сообщает The Telegraph .

Британское издание считает, что Джонсон после отставки с поста премьер-министра не останется без высокой должности на фоне мощной поддержки Украины, продемонстрировавшей его сильные лидерские качества.

В частности, идею выдвижения кандидатуры Джонсона на пост генсека НАТО поддержали члены комитета по обороне Ричард Дракс, Марк Франсуа и министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Джонс.

Франсуа подчеркнул, что хотя политическое наследие Джонсона противоречиво из-за скандалов в его окружении, но одна вещь бесспорна - это его абсолютная непоколебимая поддержка Украины.

"Если бы он подал заявку на должность генерального секретаря НАТО, я подозреваю, что он мог бы положиться на президента Зеленского в плане рекомендации", – сказал Франсуа.

В Британии положительно восприняли идею с возможным выдвижением Джонсона на пост генсека Альянса по недоверию к представителям ЕС, занимающим руководящие должности в НАТО и желание видеть на посту британца.

В то же время, по информации источника в минобороны Британии, не все страны ЕС одобряют кандидатуру Джонсона. Собеседник The Telegraph отметил, что в случае попытки нынешнего премьера стать генсеком НАТО он столкнется с вето Франции.

Нынешний генсек НАТО норвежец Йенс Столтенберг покинет пост в сентябре 2023 года.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb