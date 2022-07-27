Джонсон может заменить Столтенберга в должности генсека НАТО, - The Telegraph
Лидеры консервативной партии поддерживают идею выдвижения премьера Британии Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО
Об этом сообщает The Telegraph .
Британское издание считает, что Джонсон после отставки с поста премьер-министра не останется без высокой должности на фоне мощной поддержки Украины, продемонстрировавшей его сильные лидерские качества.
В частности, идею выдвижения кандидатуры Джонсона на пост генсека НАТО поддержали члены комитета по обороне Ричард Дракс, Марк Франсуа и министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Джонс.
Франсуа подчеркнул, что хотя политическое наследие Джонсона противоречиво из-за скандалов в его окружении, но одна вещь бесспорна - это его абсолютная непоколебимая поддержка Украины.
"Если бы он подал заявку на должность генерального секретаря НАТО, я подозреваю, что он мог бы положиться на президента Зеленского в плане рекомендации", – сказал Франсуа.
В Британии положительно восприняли идею с возможным выдвижением Джонсона на пост генсека Альянса по недоверию к представителям ЕС, занимающим руководящие должности в НАТО и желание видеть на посту британца.
В то же время, по информации источника в минобороны Британии, не все страны ЕС одобряют кандидатуру Джонсона. Собеседник The Telegraph отметил, что в случае попытки нынешнего премьера стать генсеком НАТО он столкнется с вето Франции.
Нынешний генсек НАТО норвежец Йенс Столтенберг покинет пост в сентябре 2023 года.
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7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании.
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