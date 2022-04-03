Джонсон хочет вооружить Украину для обороны Одессы, - The Times

Об этом сообщает The Times.



По информации источника, власти Великобритании настаивают на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые потопят российские военные корабли. Это исключит возможность обстрелов прибрежных городов с моря.



"Борис Джонсон заявил министрам, что хочет поставлять оружие, чтобы предотвратить продвижение россиян в Одессу", - говорится в материале.



Британские противотанковые ракеты были использованы при защите столицы Украины Киева.



"Мы предполагали, что эта массовая колонна танков наткнется на очень равнинный ландшафт, и что Киев будет захвачен через три дня. NLAWs остановила это. Эта часть войны не закончена, но она припаркована. Сейчас они сосредоточены на юге", - сообщает высокопоставленный правительственный источник.

3 апреля Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с главой Колумбии Иваном Дуке Маркесом и премьер-министром Британии Джонсоном.

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