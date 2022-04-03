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Главная война с Россией Джонсон хочет вооружить Украину для обороны Одессы, - The Times

Джонсон хочет вооружить Украину для обороны Одессы, - The Times

3 апреля, 2022 воскресенье
03:48
война с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет поставлять свое оружие, чтобы защитить Одессу и сорвать планы агрессора-Путина на юг Украины

Об этом сообщает The Times.

По информации источника, власти Великобритании настаивают на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые потопят российские военные корабли. Это исключит возможность обстрелов прибрежных городов с моря.

"Борис Джонсон заявил министрам, что хочет поставлять оружие, чтобы предотвратить продвижение россиян в Одессу", - говорится в материале.

Британские противотанковые ракеты были использованы при защите столицы Украины Киева.

"Мы предполагали, что эта массовая колонна танков наткнется на очень равнинный ландшафт, и что Киев будет захвачен через три дня. NLAWs остановила это. Эта часть войны не закончена, но она припаркована. Сейчас они сосредоточены на юге", - сообщает высокопоставленный правительственный источник.

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Мир
русская агрессия
Великобритания
Борис Джонсон
Times
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