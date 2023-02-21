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Джонсон и Трасс раскритиковали Сунака из-за промедления с истребителями

21 февраля, 2023 вторник
08:59
Мир

Бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали наконец передать Украине истребители

Об этом сообщает Daily Mail .

Борис Джонсон и Лиз Трасс выступили с критикой действующего британского премьера Риши Сунака во время слушаний в Палате общин, посвященных Украине.

В своей первой речи в парламенте после отставки с должности премьера Трасс заявила, что Великобритания и другие союзники "должны сделать все возможное, чтобы Украина как можно скорее выиграла эту войну". Она подчеркнула, что "каждый дополнительный день без украинской победы означает утраченные жизни, насилие над женщинами, разрушенные города".

"Нам нужно сделать все возможное как можно скорее – я считаю, что это касается и истребителей", – сказала Трасс.

Ее также поддержал Борис Джонсон, призвавший перейти от разговоров к делам.

"Очень здорово, что мы предлагаем обучать украинских пилотов управлению истребителями НАТО, но интересно, что мы делаем это при отсутствии принципиального решения предоставить им самолеты. Поэтому перейдем к делу и передадим истребители", - призвал Джонсон.

Он также добавил, что "не может быть никаких оснований откладывать передачу танков Украине". Экспремьер подчеркнул, что танки могут изменить ситуацию на поле боя в реальном времени уже в следующие несколько недель.

Кроме этого Джонсон подчеркнул, что Украине нужно дальнобойное оружие.

"С нужным комплектом, включая более дальнобойную артиллерию, они могут пробить наземный мост, отрезать Крым и нанести нокаутирующий удар планам Путина", - убежден Джонсон.

Также бывшие премьеры предупредили об угрозе со стороны Пекина для Тайваня, а Джонсон заявил, что становится все очевиднее, что Китай готовится вооружить россиян в Украине.

"Если были сомнения в срочности увеличения объемов нашего оборудования украинцам, то становится все более очевидным, что Китай готовится вооружить россиян", — сказал Джонсон.

Китай
Тайвань
война с Россией
Борис Джонсон
Великобритания
оружие для Украины
Лиз Трасс
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