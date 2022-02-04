Джонсон и Шольц обсудили ситуацию в Украине и договорились о разработке комплексного пакета санкций против РФ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ситуацию в Украине и меры, которые следует ввести, чтобы снизить напряженность, спровоцированную российской агрессией
Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
"Лидеры сошлись во мнении о важности диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности", - говорится в сообщении.
Самое важное сейчас, по мнению Шольца и Джонсона, это донести России месседж от всех западных союзников, что агрессия против Украины и возможное вторжение будут иметь последствия.
В то же время, стороны сошлись во мнении, что в случае вторжения в Украину санкции против РФ должны быть введены немедленно.
"Они договорились продолжить сотрудничество и с другими международными партнерами над комплексным пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы немедленно вступить в силу при дальнейшем вторжении России в Украину", - сообщают в пресс-службе правительства.
- Напомним, 1 февраля Борис Джонсон прилетел в Украину и обсудил с президентом Владимиром Зеленским эскалацию на украинско-российской границе и меры по сдерживанию российской агрессии.
- Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц совершит визит в Украину 14 февраля.
- В СМИ появилась информация , что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения. Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.
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