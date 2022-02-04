Джонсон и Шольц обсудили ситуацию в Украине и договорились о разработке комплексного пакета санкций против РФ

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

"Лидеры сошлись во мнении о важности диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности", - говорится в сообщении.

Самое важное сейчас, по мнению Шольца и Джонсона, это донести России месседж от всех западных союзников, что агрессия против Украины и возможное вторжение будут иметь последствия.

В то же время, стороны сошлись во мнении, что в случае вторжения в Украину санкции против РФ должны быть введены немедленно.

"Они договорились продолжить сотрудничество и с другими международными партнерами над комплексным пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы немедленно вступить в силу при дальнейшем вторжении России в Украину", - сообщают в пресс-службе правительства.