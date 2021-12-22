Джонсон и Шольц обсудили эскалацию на украинско-российской границе

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.



"Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в том числе текущую ситуацию на границе Украины", - говорится в сообщении.



Джонсон и Шольц согласились, что международное сообщество должно взаимодействовать в противостоянии российской агрессии. Так, по их мнению, можно разрешить вооруженный конфликт и предотвратить предстоящие атаки РФ.



Кроме того, представители государств обсудили партнерство во внешней политике, изменении климата и торговле. Джонсон и Шольц решили усугублять эти отношения.



Также собеседники проинформировали друг друга о ситуации, связанной с появлением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Напомним, канцлер Германии Шольц во время телефонного разговора заявил Путину о необходимости срочной деэскалации .