Джонсон и Шольц обсудили эскалацию на украинско-российской границе
В среду, 22 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
"Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в том числе текущую ситуацию на границе Украины", - говорится в сообщении.
Джонсон и Шольц согласились, что международное сообщество должно взаимодействовать в противостоянии российской агрессии. Так, по их мнению, можно разрешить вооруженный конфликт и предотвратить предстоящие атаки РФ.
Кроме того, представители государств обсудили партнерство во внешней политике, изменении климата и торговле. Джонсон и Шольц решили усугублять эти отношения.
Также собеседники проинформировали друг друга о ситуации, связанной с появлением нового штамма коронавируса "Омикрон".
- Напомним, канцлер Германии Шольц во время телефонного разговора заявил Путину о необходимости срочной деэскалации .
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