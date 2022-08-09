Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца по результатам телефонного разговора двух лидеров.

Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон также обещают поддерживать высокий уровень координации для удовлетворения потребностей украинцев в военных, гуманитарных и экономических вопросах.

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Джонсон и Макрон согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по обучению и оснащению украинских войск имеют важное значение в ходе войны, и что нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны.

В конце июля Макрон назвал Россию "одной из последних колониальных империй".

26 июля Макрон обратился в страны Африки с призывом помочь Украине. По его словам, позиция африканцев относительно войны РФ против Украины лицемерна.

В конце июля появились сообщения, что Джонсон может заменить Столтенберга на должности генсека НАТО.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании.

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