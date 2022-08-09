Джонсон и Макрон заявили, что будут поддерживать Украину, сколько потребуется
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердили свою решимость поддерживать Украину
Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца по результатам телефонного разговора двух лидеров.
Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон также обещают поддерживать высокий уровень координации для удовлетворения потребностей украинцев в военных, гуманитарных и экономических вопросах.
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Джонсон и Макрон согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по обучению и оснащению украинских войск имеют важное значение в ходе войны, и что нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны.
- В конце июля Макрон назвал Россию "одной из последних колониальных империй".
- 26 июля Макрон обратился в страны Африки с призывом помочь Украине. По его словам, позиция африканцев относительно войны РФ против Украины лицемерна.
- В конце июля появились сообщения, что Джонсон может заменить Столтенберга на должности генсека НАТО.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании.
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