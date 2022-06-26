Джонсон и Макрон договорились усиливать военную поддержку Украины
Британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи договорились активизировать усилия по поставке военной помощи Украине
Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Фейсбуке.
"Мы должны поддержать Украину, чтобы укрепить ее позицию как в войне, так и в любых предстоящих переговорах", – написал он.
”Мы с президентом Эманюэлем Макроном договорились усиливать нашу военную поддержку Украины в этот критический момент и усиливать англо-французское сотрудничество в сфере обороны и безопасности”, – добавил премьер-министр Великобритании.
- Напомним, премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи на полях саммита Большой семерки согласились, что в войне России против Украины наступил критический момент.
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