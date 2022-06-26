Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Фейсбуке.

"Мы должны поддержать Украину, чтобы укрепить ее позицию как в войне, так и в любых предстоящих переговорах", – написал он.

”Мы с президентом Эманюэлем Макроном договорились усиливать нашу военную поддержку Украины в этот критический момент и усиливать англо-французское сотрудничество в сфере обороны и безопасности”, – добавил премьер-министр Великобритании.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи на полях саммита Большой семерки согласились, что в войне России против Украины наступил критический момент.