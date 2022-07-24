Об этом сообщило британское издание The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Как говорится в сообщении, Борис Джонсон перед отставкой с поста премьер-министра Великобритании планирует визит в Украину.

"Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим поклонником (Владимира Зеленского, - ред.). Он не может просто уйти без уверенности, что мир его поддержит. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", - сказал собеседник. The Telegraf.

Также источник британского издания сообщает, что Джонсон не может уйти просто так.

"Источник на Даунинг-стрит сообщил, что премьер-министр чувствует, что "не может просто так уйти". Джонсон посетил Украину уже дважды после 24 февраля, а его второй визит состоялся всего месяц назад", - пишет ЕП со ссылкой на The Telegraf.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон посетил украинские войска, проходящие учения в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире.

Стали известны претенденты на должность премьера Великобритании.

Джонсон рассматривает возможность покинуть политику.

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