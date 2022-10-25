Джонсон будет убеждать США продолжить поддержку Украины, – Financial Times
Борис Джонсон, скорее всего, не войдет в новое правительство под руководством нового премьер-министра Риши Сунака. В то же время политик сосредоточится на лоббировании поддержки Украины со стороны США
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на окружение экс-премьера Британии Бориса Джонсона.
По словам близких союзников Джонсона, он намерен проводить больше времени в Вашингтоне, чтобы лоббировать дальнейшую двухпартийную поддержку Украины со стороны США.
"Формальной роли пока нет, но Бориса очень беспокоит ситуация в Украине. Он считает, что США и их расходы на оборону являются наилучшей силой для военного успеха в войне, и хочет убедиться, что поддержка не ослабнет", - сказал один из друзей Джонсона.
Кроме того, Риши Сунак также намекнул на возможную международную роль бывшего премьер-министра. Он надеется, что Джонсон продолжит "вносить свой вклад в общественную жизнь дома и за границей".
- Напомним, ранее Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьера Британии.
- 24 октября стало известно, что новым премьером станет Риши Сунак.
- Король Великобритании Чарльз III принял отставку Лиз Трасс с должности премьера и поручил Риши Сунаку сформировать новое правительство
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