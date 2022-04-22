Джонсон анонсировал возвращение в Киев посольства Великобритании

Об этом сообщает The Guardian.



По предварительным данным, Британия после более двух месяцев должна возобновить работу своего посольства в Киеве.

Как известно, после закрытия посольства в феврале страна сохранила дипломатическое присутствие в Украине. Однако услуги по личной консульской помощи в то время перестали предоставляться.



В Министерстве иностранных дел Британии тогда сообщили, что посольство временно переезжает, а сотрудники работают из офиса посольства во Львове.



Ожидается, что посольство снова откроется в начале следующего месяца после того, как российские силы были отброшены или выведены из региона вокруг Киева перед лицом сопротивления Украины.

Объявление, сделанное премьер-министром на пресс-конференции в Индии, также появилось после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время необъявленного визита в Киев в начале апреля.

Напомним, что 16 апреля посольство Франции вернулось из Львова в Киев.

Также с 16 апреля возобновляет свою работу в Киеве посольство Италии.

14 апреля посольство Чехии в Украине возвращается в Киев и возобновляет свою работу.