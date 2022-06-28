Джонни Депп может вернуться к съемкам в "Пиратах Карибского моря", - Daily Mail

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

Из-за обвинений в насилии Депп был исключен из проектов франшизы Disney. Источник заявил, что компания заинтересована в налаживании отношений с актером.

"Они связались с актером к судебному разбирательству по делу о диффамации против Эмбер Херд и спросили, заинтересован ли он в возвращении в еще один или два пиратских фильма. Сообщается, что соглашение состоит в том, чтобы Джонни Депп исполнил роль Джека Воробья в " Пираты Карибского моря 6" и снялся в дополнительном сериале Disney Plus о молодости капитана "Черной жемчужины", - утверждает источник.

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Сейчас речь идет о сделке на $300 млн.

Источник сообщил, что Disney работает над соглашением на $301 млн, чтобы убедить Деппа вернуться, а также, как сообщается, сделает перевод в благотворительную организацию по выбору актера как жест доброй воли.