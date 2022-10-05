Об этом сообщает Page Six.

Как отмечается в судебных документах, инцидент произошел во время полета частного самолета в 2016 году. Тогда звездный актер, по словам экс-жены, "душил" одного из своих с Анджелиной детей и схватил жену "за голову и тряс ею".

"Однажды он вылил пиво на Джоли, в другой раз облил детей пивом и красным вином", – отмечается в документах.

Джоли вроде бы попыталась вмешаться в один инцидент и "схватила" своего тогда еще мужа сзади, чтобы попытаться его остановить.

"Чтобы снять Джоли со спины, Питт откинулся назад на сиденье самолета, повредив Джоли спину и локоть", - говорится в судебном иске.

Также отмечается, что инцидент напугал всех детей.

"Дети бросились все смело защищать друг друга. Прежде чем все закончилось, Питт душил одного из детей, а другого ударил по лицу. Некоторые из детей умоляли Питта остановиться. Они все были напуганы, большинство плакали", - сообщается в документе.

В сентябре 2016 года ФБР расследовало Питта за вероятное жестокое обращение с детьми. Однако власти так и не возбудили уголовное дело против лауреата многочисленных наград в кино

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись 12 апреля 2019 года.

Развод выдался сложным для обоих звездных супругов, Питт называл его в комментариях СМИ "ужасным"

При разводе родителей поддержал мать только старший сын Мэддокс, которому Джоли решила оставить все свое наследство.

Недавно появилась информация, что Брэд Питт закрутил с младшей на 27 лет моделью

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