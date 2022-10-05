Джоли обвинила Питта в избиении ее и детей
Голливудская актриса Анджелина Джоли подала иск в суд против бывшего мужа, голливудского актера Брэда Питта, обвинив его в применении грубой силы на борту частного самолета в 2016 году
Об этом сообщает Page Six.
Как отмечается в судебных документах, инцидент произошел во время полета частного самолета в 2016 году. Тогда звездный актер, по словам экс-жены, "душил" одного из своих с Анджелиной детей и схватил жену "за голову и тряс ею".
"Однажды он вылил пиво на Джоли, в другой раз облил детей пивом и красным вином", – отмечается в документах.
Джоли вроде бы попыталась вмешаться в один инцидент и "схватила" своего тогда еще мужа сзади, чтобы попытаться его остановить.
"Чтобы снять Джоли со спины, Питт откинулся назад на сиденье самолета, повредив Джоли спину и локоть", - говорится в судебном иске.
Также отмечается, что инцидент напугал всех детей.
"Дети бросились все смело защищать друг друга. Прежде чем все закончилось, Питт душил одного из детей, а другого ударил по лицу. Некоторые из детей умоляли Питта остановиться. Они все были напуганы, большинство плакали", - сообщается в документе.
- В сентябре 2016 года ФБР расследовало Питта за вероятное жестокое обращение с детьми. Однако власти так и не возбудили уголовное дело против лауреата многочисленных наград в кино
- Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись 12 апреля 2019 года.
- Развод выдался сложным для обоих звездных супругов, Питт называл его в комментариях СМИ "ужасным"
- При разводе родителей поддержал мать только старший сын Мэддокс, которому Джоли решила оставить все свое наследство.
- Недавно появилась информация, что Брэд Питт закрутил с младшей на 27 лет моделью
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.92
-
EUR
Покупка 38.85Продажа 40.14
- Актуальное
- Важное