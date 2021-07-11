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Главная Спорт Джокович в шестой раз стал победителем Уимблдонского турнира

Джокович в шестой раз стал победителем Уимблдонского турнира

11 июля, 2021 воскресенье
21:27
Спорт

Сербский теннисист Новак Джокович победил итальянца Маттео Берреттини в финале Уимблдона

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Джокович переиграл Берреттини со счетом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3. После неудачного первого сета серб взял три партии подряд и выиграл свой третий титул турниров "Большого шлема" в 2021 году.

Продолжительность встречи составила 3 часа 27 мин. Джокович выполнил 6 эйсов, сделал 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-поинтов из 15. На счету итальянца 16 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка при 7 брейк-поинтах.

Серб победил на Уимблдоне шестой раз в карьере. Рекордсменом по количеству титулов в британском турнире "Большого шлема" является швейцарец Роджер Федерер. На его счету восемь побед.

Для Маттео Берреттини этот финал стал первым на турнирах "Большого шлема".

Уимблдон

Мужчины

Финал

11 июля

Новак Джокович (Сербия) - Маттео Берреттини (Италия) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3

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Уимблдон
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