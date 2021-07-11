Джокович в шестой раз стал победителем Уимблдонского турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Джокович переиграл Берреттини со счетом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3. После неудачного первого сета серб взял три партии подряд и выиграл свой третий титул турниров "Большого шлема" в 2021 году.

Продолжительность встречи составила 3 часа 27 мин. Джокович выполнил 6 эйсов, сделал 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-поинтов из 15. На счету итальянца 16 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка при 7 брейк-поинтах.

Серб победил на Уимблдоне шестой раз в карьере. Рекордсменом по количеству титулов в британском турнире "Большого шлема" является швейцарец Роджер Федерер. На его счету восемь побед.

Для Маттео Берреттини этот финал стал первым на турнирах "Большого шлема".

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Финал

11 июля

Новак Джокович (Сербия) - Маттео Берреттини (Италия) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3

Напомним, 10 июля первая ракетка мира австралийка Эшли Барти победила в финале Уимблдона чешку Плишкову.

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