Фото выложил бывший украинский теннисист Александр Долгополов в Twitter.

Новак Джокович после победы над американцем Александаром Ковачевичем в первом круге "Ролан Гаррос" написал на объективе телекамеры "Косово - сердце Сербии. Остановите насилие". Лозунг сербского теннисиста увидели телезрители по всему миру.

"Это уже политика или все-таки спорт? Добро пожаловать в реальность", – написал Долгополов.

В 2008 году Джокович публично выступал против признания Косово как независимого государства.