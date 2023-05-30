Джокович сделал провокационное заявление о Косово после матча "Ролан Гаррос"
Сербский теннисист Новак Джокович сделал на объективе телекамеры надпись "Косово - сердце Сербии" после матча Открытого чемпионата Франции
Фото выложил бывший украинский теннисист Александр Долгополов в Twitter.
Новак Джокович после победы над американцем Александаром Ковачевичем в первом круге "Ролан Гаррос" написал на объективе телекамеры "Косово - сердце Сербии. Остановите насилие". Лозунг сербского теннисиста увидели телезрители по всему миру.
"Это уже политика или все-таки спорт? Добро пожаловать в реальность", – написал Долгополов.
В 2008 году Джокович публично выступал против признания Косово как независимого государства.
- Обострение в Косово началось в мае, когда косовские сербы бойкотировали местные выборы, что позволило этническим албанцам получить контроль над местными органами власти за явки менее 4%. Схватки начались, когда избранные албанцы пытались занять свои рабочие места в муниципалитете Звечан. Тогда президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии "драматической" и обвинил Приштину в эскалации и "совершении террора" против сербской общины.
- В НАТО призвали власти Косово к деэскалации после беспорядков на севере страны и заявили о готовности обеспечить порядок, учитывая, что миротворческую миссию возглавляет Альянс.
- 29 мая в результате столкновений в Косово пострадали по меньшей мере 25 миротворцев .
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