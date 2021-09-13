Джокович проиграл россиянину в финале US Open
В финале US Open первая ракетка мира Новак Джокович проиграл россиянину Даниилу Медведеву
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальном поединке одиночного разряда US Open Новак Джокович уступил Даниилу Медведеву в трех сетах с одинаковым счетом 4: 6.
В рейтинге ATP серб Джокович идет первым, а русский Медведев - второй.
US Open
12 сентября
Одиночный разряд. финал
Даниил Медведев (Россия) - Новак Джокович (Сербия) 6: 4 | 6: 4 | 6: 4
- 31 июля лучший теннисист мира серб Новак Джокович оставил Олимпийские игры в Токио без награды.
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