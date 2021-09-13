Джокович проиграл россиянину в финале US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В финальном поединке одиночного разряда US Open Новак Джокович уступил Даниилу Медведеву в трех сетах с одинаковым счетом 4: 6.



В рейтинге ATP серб Джокович идет первым, а русский Медведев - второй.



US Open



12 сентября



Одиночный разряд. финал



Даниил Медведев (Россия) - Новак Джокович (Сербия) 6: 4 | 6: 4 | 6: 4

31 июля лучший теннисист мира серб Новак Джокович оставил Олимпийские игры в Токио без награды.