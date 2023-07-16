Джокович проиграл Алькарасу в 5-сетовом финале Уимблдона
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2023 и прервал серию побед противника на турнире
Об этом сообщает "Общественное. Спорт".
Алькарас завоевал второй титул Гренсдлем. Это был третий очный матч противников и вторая игра на уровне Грендслем. До этого Карлос и Новак одержали по одной победе.
Сообщается, что в 2023 году Джокович выиграл первые два теннисных мейджера: Australian Open и Ролан Гаррос. В этом году на Уимблдоне сербский теннисист победил в четырех последних розыгрышах турнира.
В свою очередь испанец Алькарас третий раз в карьере сыграл на Уимблдоне и впервые дошел до финала турнира. До этого лучшим результатом испанца на британском Грендслэме был четвертый раунд в 2022 году.
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