Джокович принял решение относительно выступления на Олимпиаде-2020
Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что выступит на Олимпийских играх в Токио
Об этом сообщает Tennis World USA .
По словам Джоковича, он примет участие на Играх в Токио, хотя после победы на Уимблдоне он говорил, что не может не выступить на них.
"Я горжусь тем, что еду в Токио и вместе с нашей сборной буду бороться за медали на олимпийских кортах. Для меня игра за сборную Сербии всегда была особой радостью и мотивацией, и я сделаю все возможное, чтобы мы все были счастливы", - сказал Джокович.
34-летний Новак Джокович в нынешнем сезоне выиграл первых три турнира "Большого шлема".
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
- 14 июля стало известно, что третья ракетка Украины Марта Костюк пропустит Олимпийские игры в Токио из-за травмы.
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