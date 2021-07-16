Джокович принял решение относительно выступления на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Tennis World USA .

По словам Джоковича, он примет участие на Играх в Токио, хотя после победы на Уимблдоне он говорил, что не может не выступить на них.

"Я горжусь тем, что еду в Токио и вместе с нашей сборной буду бороться за медали на олимпийских кортах. Для меня игра за сборную Сербии всегда была особой радостью и мотивацией, и я сделаю все возможное, чтобы мы все были счастливы", - сказал Джокович.

34-летний Новак Джокович в нынешнем сезоне выиграл первых три турнира "Большого шлема".

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.