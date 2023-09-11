Джокович победил россиянина в финале US Open

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В ночь на 11 сентября в финале в Нью-Йорке Джокович обыграл Медведева, выступавшего на турнире в нейтральном статусе, со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Серб выиграл 24-й в карьере титул на турнирах самой престижной серии Grand Slam. По этому показателю он обновил собственный рекорд и оторвался от испанца Рафаэля Надаля на два трофея. Непосредственно на US Open серб победил в четвертый раз.

Победительницей женского турнира стала Кори Гофф. 10 сентября в финале американка обыграла белоруску Арину Соболенко, выступающую в нейтральном статусе - 2:6, 6:3, 6:2. Гофф выиграла турнир Grand Spam впервые в карьере.

US Open

Нью-Йорк, США

10 сентября

Женщины. Финал

Кори Гофф (США) – Арина Соболенко 2:6, 6:3, 6:2

11 сентября

Мужчины. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев 6:3, 7:6 (7:5), 6:3