Джокович победил россиянина в финале US Open
Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В ночь на 11 сентября в финале в Нью-Йорке Джокович обыграл Медведева, выступавшего на турнире в нейтральном статусе, со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Серб выиграл 24-й в карьере титул на турнирах самой престижной серии Grand Slam. По этому показателю он обновил собственный рекорд и оторвался от испанца Рафаэля Надаля на два трофея. Непосредственно на US Open серб победил в четвертый раз.
Победительницей женского турнира стала Кори Гофф. 10 сентября в финале американка обыграла белоруску Арину Соболенко, выступающую в нейтральном статусе - 2:6, 6:3, 6:2. Гофф выиграла турнир Grand Spam впервые в карьере.
US Open
Нью-Йорк, США
10 сентября
Женщины. Финал
Кори Гофф (США) – Арина Соболенко 2:6, 6:3, 6:2
11 сентября
Мужчины. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев 6:3, 7:6 (7:5), 6:3
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