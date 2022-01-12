Джокович из-за позиции относительно вакцинации рискует потерять $30 млн

Об этом сообщает Tennis Head.

Компании, которые спонсируют Джоковича, внимательно следят за ситуацией вокруг серба. Если первую ракетку мира будут воспринимать как главного противника вакцинации, некоторые спонсоры могут отказаться от сотрудничества с ним, что приведет к финансовым потерям. Ущерб серба может достичь $30 млн.

Джокович находится в Австралии, куда прибыл для участия в Australian Open.

Серб выиграл апелляцию после отмены австралийской визы. Пограничники аннулировали ее, ведь посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, что позволяет не вакцинироваться от коронавируса. Рассмотрение дела продолжается, поскольку в декларации серба для въезда в Австралию была обнаружена ложная информация.

Australian Open начнется 17 января. Джокович – действующий победитель турнира.

Напомним, 11 января Новака Джоковича обвинили в ложной информации, которую он указал, чтобы попасть в Австралию на турнир Australian Open.

12 января Новак Джокович заявил, что не знал о положительном тесте на коронавирус, когда в декабре 2021 года в Белграде награждал детей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb