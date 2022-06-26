Джокович бросился на защиту русских и белорусских теннисистов
Третья ракетка мира Новак Джокович поделился мнением, что российские и белорусские теннисисты должны и дальше выступать на турнирах
Об этом сообщает ютуб-канал "Уимблдона".
По словам серба Джоковича, россиянам и белорусам можно было позволить играть под нейтральным флагом.
"Конечно, я не буду комментировать и не лезть в войну. Как ребенок войны – даже нескольких в 90-х – я знаю, какие эмоции испытываешь в таком положении. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что полностью соглашаюсь с бессрочным запретом выступать российским и белорусским игрокам. Я просто не вижу, какой был их вклад в происходящее. Я не думаю, что это справедливо. Я считаю, что они согласились бы пойти на компромисс, который у них был в ситуации с Олимпиадой, где они выступали под нейтральным флагом. Я думаю, что они заслуживают побеждать. Они заслуживают соревноваться. Они – профессиональные спортсмены, никто из них не поддержал ни одной войны или чего-либо подобного", – сказал Новак Джокович.
- 6 мая Международная федерация тенниса приостановила членство России и Белоруссии в организации.
- Накануне российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона.
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