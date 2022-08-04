"Джокер-2". Студия Warner Bros. анонсировала дату выхода продолжения блокбастера
Студия Warner Bros. назвала дату выхода второй части кинофильма "Джокер" режиссера Тодда Филлипса
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Лента выйдет на экраны 4 октября 2024 года.
Сообщается также, что Филлипс написал сценарий вместе со сценаристом Джокера Скоттом Сильвером. Филлипс обнародовал в социальных сетях название нового проекта — Joker: Folie à deux — ссылаясь на медицинский термин для идентичного или подобного психического состояния, поражающего двух или более людей, как правило, членов одной семьи.
Во втором фильме о Джокере тоже сыграет Леди Гага, но детали ее персонажа все еще держат в тайне. Журналисты издания напоминают, что Джокер известен своими отношениями с Харли Квинн, которая была его психиатром в психбольнице Аркхем, влюбилась в него и стала его напарником в преступлениях.
Справка. "Джокер" - фильм режиссера Тодда Филлипса, основанный на предыстории персонажа комиксов издательства DC Comics, известного антагониста Бэтмена - Джокера. Лента собрала в мировом прокате более миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом с рейтингом R. Также "Джокер" получил Гран при Венецианском кинофестивале в 2019 году. В 2020 году актер получил "Оскар" за работу в этом фильме.
- 9 июня режиссер "Джокера" Тодд Филлипс сообщил, что начал работу над второй частью фильма, которая будет называться "Безумие на двоих".
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