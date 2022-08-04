"Джокер-2". Студия Warner Bros. анонсировала дату выхода продолжения блокбастера

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лента выйдет на экраны 4 октября 2024 года.

Сообщается также, что Филлипс написал сценарий вместе со сценаристом Джокера Скоттом Сильвером. Филлипс обнародовал в социальных сетях название нового проекта — Joker: Folie à deux — ссылаясь на медицинский термин для идентичного или подобного психического состояния, поражающего двух или более людей, как правило, членов одной семьи.

Во втором фильме о Джокере тоже сыграет Леди Гага, но детали ее персонажа все еще держат в тайне. Журналисты издания напоминают, что Джокер известен своими отношениями с Харли Квинн, которая была его психиатром в психбольнице Аркхем, влюбилась в него и стала его напарником в преступлениях.

Справка. "Джокер" - фильм режиссера Тодда Филлипса, основанный на предыстории персонажа комиксов издательства DC Comics, известного антагониста Бэтмена - Джокера. Лента собрала в мировом прокате более миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом с рейтингом R. Также "Джокер" получил Гран при Венецианском кинофестивале в 2019 году. В 2020 году актер получил "Оскар" за работу в этом фильме.

9 июня режиссер "Джокера" Тодд Филлипс сообщил, что начал работу над второй частью фильма, которая будет называться "Безумие на двоих".

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