Джоан Роулинг ответила Путину на его "критику" западной культуры
Автор Гарри Поттера отметила, что убийцы не вправе критиковать культуру
Свою реакцию на слова Путина о "западной культуре отмены" писательница опубликовала в Twitter."Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление, или сажает в тюрьму и травит ядом своих политических оппонентов", - написала Роулинг.
На фото в твите писательница намекает на украинцев и Алексея Навального.
Справка: Путин на встрече с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры заявил: "Недавно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, разошедшихся по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод".
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