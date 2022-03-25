Свою реакцию на слова Путина о "западной культуре отмены" писательница опубликовала в Twitter.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

"Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление, или сажает в тюрьму и травит ядом своих политических оппонентов", - написала Роулинг.На фото в твите писательница намекает на украинцев и Алексея Навального.Справка: Путин на встрече с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры заявил: "Недавно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, разошедшихся по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод".