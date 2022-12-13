Джоан Роулинг основала центр поддержки женщин

Об этом стало известно с ее официального сайта .

Известно, что центр, расположенный в Эдинбурге, получил название Beira's Place в честь Бейры – шотландской богини зимы. Он будет оказывать психологическую поддержку женщинам от 16 лет, которые стали жертвами сексуального насилия (изнасилование, принуждение, порномщение в интернете и т.п.).

"Beira's Place стремится бросить вызов женоненавистническим и патриархальным структурам власти, которые из-за жестокого обращения с женщинами и девочками или угрозы жестокого обращения с ними мешают многим из них полностью раскрыть свой потенциал. – говорится на сайте центра. – Мы признаем, что ответственность за любое какой акт насилия в отношении женщин и девушек лежит на обидчике: его невозможно простить, оправдать или объяснить, и нет контекста, в котором это было бы приемлемым".

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В частности, в центре делают акцент на том, что он создан женщинами для женщин:

"Это означает, что если вы свяжетесь с нами, первым человеком, с которым вы поговорите, будет женщина, любая поддержка, которую вы получите, будет от женщины, и вы можете быть уверены, что когда вы посетите наш центр, все в здании будут женщинами".

Джоан Ролинг вошла в совет директоров Beira's Place вместе с правозащитницей Сьюзен Смит, врачом общей практики Маргарет Маккартни, бывшим директором тюрьмы и советницей правительства Роной Хотчкисс.

14 августа сообщалось, что Джоан Роулинг рассказала об угрозах из-за поддержки, которую она выразила писателю Салману Рушди в twitter. Писательница обратилась в полицию.