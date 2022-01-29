Джо Байден: "Я перемещу американские войска в страны НАТО в Восточной Европе"

Об этом глава Соединенных Штатов официально заявил во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV со ссылкой на CNN.



"В ближайшее время я перемещу американские войска в страны НАТО в Восточной Европе", - отметил Байден.



О каких странах идет речь, пока точно не известно.



Как отмечает со своей стороны CNN, такой шаг будет "новым этапом в ответе США на эскалацию со стороны России на границе с Украиной".



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Перед этим говорилось о приведении в боевую готовность 8500 американских военных. Такое количество бойцов и офицеров армии США уже готовы отправиться на восточный фланг НАТО.



Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли вчера, 28 января, в связи с этим говорил о Польше, Словакии, Венгрии и Румынии. Все они являются членами Североатлантического союза.



"Украина имеет общую границу с четырьмя членами НАТО - Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Президент (Джо Байден, - ред.) и министр обороны (Ллойд Остин, - ред.) дали разрешение на повышение нашей готовности на случай, если нам придется поддерживать наших союзников или оказывать им помощь", - объяснил Милли.



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