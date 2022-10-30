Джо Байден отреагировал на выход России из зерновой сделки
В мире усилится голод, из-за решения России заблокировать зерновое соглашение
Об этом заявил президент США Джо Байден, говорится в Bloomberg.
"Это просто возмутительно. Это усугубит голод", - сказал президент США Джо Байден журналистам в Делавере.
"В том, что россияне делают, нет никакой заслуги. ООН заключила это соглашение, и на этом все должно закончиться", - сказал Байден.
- Напомним, российская сторона в субботу, 29 октября, объявила о "приостановлении" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.
- Президент Украины Владимир Зеленский уверен , что российский агрессор решила сорвать "зерновое соглашение" еще в сентябре
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