Они высказали такое мнение на брифинге, который транслировался в эфире Еспресо.

"Я не уверена, может ли именно обращение к Байдену быть эффективным. Ведь эффективными в разговоре с Путиным лично я считаю других мировых лидеров. Не то чтобы президент США вообще неэффективен, но мне кажется, это немного не его сфера, вряд ли он присоединится именно к этой ситуации", - отметила супруга украинского защитника Арсения.

Жена бойца также добавила, что необходимо постоянно поднимать тему экстракции наших ребят с Азовстали и подчеркнула, что США и так достаточно помогают Украине.

"Думаю, что президент Байден прекрасно проинформирован о том, что происходит в Мариуполе. И если он хотел бы присоединиться к этому, то уже приобщился бы. Соединенные Штаты Америки и так помогают Украине, помогают оружием. В символическом смысле надо обращаться ко всем, чтобы поддерживать это медийное напряжение постоянно", - отметила украинка.

Другие жены бойцов разделили это мнение и добавили: "Мы знаем, что есть сильные страны, которым по силам помочь с экстракцией, и ждем, когда представители одной из этих стран сделают это".

На брифинге жены героев Мариуполя также рассказали, что

Защитники Азовстали пьют только стакан технической воды в день.

Шансы на спасение героев обороны Мариуполя остаются большими, но для этого нужно всем активизироваться.

Ситуация с ранеными ужасающая, но нужно эвакуировать всех украинских защитников, ведь количество раненых постоянно увеличивается.

Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко призвала власти сделать все возможное, чтобы эвакуировать украинских военных из Мариуполя.

Раненым защитникам Азовстали ампутируют конечности без обезболивающих, просто режут вживую.

Папа Римский Франциск не исключает возможности посетить Украину, чтобы помочь эвакуировать защитников Азовстали.

Эвакуацией гражданских с Азовстали занимались исключительно азовцы, всех остальных россияне не пропускали.

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