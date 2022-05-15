Джо Байден недостаточно эффективен в разговоре с Путиным, - жены защитников Мариуполя об эвакуации из Азовстали
Жены защитников Мариуполя считают, что президент США Джозеф Байден недостаточно эффективен в переговорах с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным в вопросе эвакуации бойцов с завода "Азовсталь"
Они высказали такое мнение на брифинге, который транслировался в эфире Еспресо.
"Я не уверена, может ли именно обращение к Байдену быть эффективным. Ведь эффективными в разговоре с Путиным лично я считаю других мировых лидеров. Не то чтобы президент США вообще неэффективен, но мне кажется, это немного не его сфера, вряд ли он присоединится именно к этой ситуации", - отметила супруга украинского защитника Арсения.
Жена бойца также добавила, что необходимо постоянно поднимать тему экстракции наших ребят с Азовстали и подчеркнула, что США и так достаточно помогают Украине.
"Думаю, что президент Байден прекрасно проинформирован о том, что происходит в Мариуполе. И если он хотел бы присоединиться к этому, то уже приобщился бы. Соединенные Штаты Америки и так помогают Украине, помогают оружием. В символическом смысле надо обращаться ко всем, чтобы поддерживать это медийное напряжение постоянно", - отметила украинка.
Другие жены бойцов разделили это мнение и добавили: "Мы знаем, что есть сильные страны, которым по силам помочь с экстракцией, и ждем, когда представители одной из этих стран сделают это".
На брифинге жены героев Мариуполя также рассказали, что
- Защитники Азовстали пьют только стакан технической воды в день.
- Шансы на спасение героев обороны Мариуполя остаются большими, но для этого нужно всем активизироваться.
- Ситуация с ранеными ужасающая, но нужно эвакуировать всех украинских защитников, ведь количество раненых постоянно увеличивается.
- Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко призвала власти сделать все возможное, чтобы эвакуировать украинских военных из Мариуполя.
- Раненым защитникам Азовстали ампутируют конечности без обезболивающих, просто режут вживую.
- Папа Римский Франциск не исключает возможности посетить Украину, чтобы помочь эвакуировать защитников Азовстали.
- Эвакуацией гражданских с Азовстали занимались исключительно азовцы, всех остальных россияне не пропускали.
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