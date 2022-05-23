Джо Байден написал текст номинации Зеленского в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time
Президент США написал объяснение для номинирования Владимира Зеленского в сотню самых влиятельных людей мира по версии журнала Time
Об этом говорится на сайте Time, который опубликовал свой топ-100 самых влиятельных людей года.
"Когда Владимир Путин начал свою жестокую войну против Украины и украинцам нужен был их лидер, слова Владимира Зеленского звучали по миру: "Президент здесь", – говорится в профайле Зеленского.
Байден добавил, что "в лице президента Зеленского народ Украины имеет лидера, достойного их храбрости и стойкости, поскольку граждане всей страны – владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков – борются за свои дома и свою свободу". И отметил, что во время разговора с украинским президентом он слышит в его голосе "неумолимую решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед своим народом и каждый день выполняет торжественную ответственность вести свою нацию в этот темный и трудный час".
Джо Байден убежден, что при поддержке США, союзников и партнеров Зеленский "оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина продержится долго, а ее народ в конце концов реализует демократическое будущее, которого они давно желали".
В сотню самых влиятельных людей по версии Time попал еще один украинец – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Как и Зеленский, он среди "Лидеров мира". Профайл Залужному написал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
"В разгар этого хаоса главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный оказался военным умом, необходимым его стране. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться на поле боя против россиян. Потенциал войны между великими государствами растет, а украинцы, защищающие свою Родину от российской агрессии, невероятные. Генерал Залужный стоит за этими усилиями, несет огромное бремя руководства. Его работа останется в истории", - написал Милли.
- Читатели Time признали Зеленского самым влиятельным человеком года. Президент Украины набрал более 3,3 млн голосов и занял первое место с 5% голосов. "Серебро" в голосовании на счету Илона Маска с 3,5% голосов.
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