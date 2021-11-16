Джо Байден и Си Цзиньпин провели 3,5-часовую встречу: обсудили отношения между странами, изменения климата и Тайвань
В понедельник, 15 ноября, президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин впервые провели виртуальную встречу, во время которой обсудили напряженность в отношениях между странами, статус острова Тайвань и состояние прав человека в Китае
Об этом сообщает Reuters .
Встреча продолжалась 3,5 часа. Это первая встреча лидеров США и Китая с момента избрания Байдена президентом.
Си назвал Байдена "древним другом" и выразил надежду, что Китай и США должны расширять общение и сотрудничество.
Американский президент в свою очередь подчеркнул, что конкуренция между государствами не должна перерасти в конфликт.
Одной из самых чувствительных тем было обсуждение частично признанного государства Тайвань, которое китайские власти считают своей обособленной провинцией и стремятся включить в состав КНР.
США обещали Тайваню оказать военную поддержку в случае атаки со стороны КНР.
Си призвал Байдена "не играть с огнем" по поводу Тайваня.
Президент США также раскритиковал ситуацию с правами человека в Китае, в частности, подавление протестов в Гонконге и притеснения национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Кроме того, лидеры США и КНР обсудили глобальные изменения климата. За неделю до этой встречи государства подписали право на совместную борьбу с глобальным потеплением на климатическом саммите в Глазго.
Си Цзиньпин заявил, что здоровые и стабильные отношения между странами необходимы для мирной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы.
- Напомним, 11 ноября в КНР была принята "историческая резолюция", которая закрепила статус Си Цзиньпина в политической истории и приравняла его к Мао Цзэдуну.
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