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Джо Байден и Борис Джонсон готовы отсоединить Россию от SWIFT, если ударит по Украине

23 января, 2022 воскресенье
10:37
Экономика

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон готовы лишить РФ доступа к системе международных банковских переводов SWIFT в случае новой волны вооруженной агрессии против Украины

При этом стороны готовы координировать свои усилия по данному направлению, передает Еспресо.TV .

Соответствующее решение главы американского государства сообщает специальный корреспондент CNN в Белом доме Дональд Джадд. По имеющейся у него информации, в Белом доме состоялись консультации президента Байдена с помощником по нацбезопасности Джейком Салливаном и советником Стивом Риккетти. Они обсудили "агрессивные действия России в отношении Украины".

Байдену, в частности, доложили о положении российских войск у украинской границы, а также усилиях США и партнеров по деэскалации напряжения вокруг возможного вторжения в Украину и мерах по сдерживанию России. Байден подчеркнул, что России могут отключить от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT и ввести другие жесткие ограничения в случае нападения на Украину. Он поговорил с советниками о доставке вооружения в эту страну как помощь, подчеркивает Джадд.

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В то же время британская газета Telegraph пишет о планах Британии поддержать "ядерный" сценарий отключения России от SWIFT. При этом санкции Запада против России не должны исключать ограничения по "Северному потоку-2", уверен премьер-министр страны Борис Джонсон, слова которого приводит издание.

Газета отмечает, что Джонсон якобы "обеспокоен тем, что некоторые из мировых лидеров могут недооценить ухудшающуюся ситуацию на украинской границе или полностью или частично не осознать осмыслить риски со стороны агрессивно настроенной России".

Джонсон также намерен обсудить санкции против РФ с лидерами G7.


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санкции
Джо Байден
SWIFT
Борис Джонсон
США
CNN
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