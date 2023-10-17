Джо Байден 18 октября посетит Израиль и Иорданию.

Об этом сообщает CNN.

Блинкен объявил о визите в конце более чем семичасовой встречи с военным кабинетом Израиля. Последняя остановка госсекретаря в Израиле является частью его тура семью странами Ближнего Востока, поскольку Израиль, похоже, готов к наземному вторжению в Газу, а конфликт грозит перекинуться на другие части региона.

Во время своего визита в Израиль Байден "услышит от Израиля, как он будет проводить свои операции таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и обеспечить поступление гуманитарной помощи мирным жителям Газы способом, который не принесет пользы ХАМАС", – сказал Блинкен. .

По словам Блинкена, во время своего визита в среду Байден «вновь подтвердит солидарность Соединенных Штатов с Израилем и нашу железную преданность его безопасности».

"Президент Байден снова даст понять, как он однозначно делал после убийства ХАМАСом более 1400 человек, в том числе по меньшей мере 30 американцев, что Израиль имеет право и в самом деле обязан защищать свой народ от ХАМАС и других террористов и предотвращать будущее атак", - сказал Блинкен.

Президент "продолжит тесно сотрудничать с нашими израильскими партнерами, чтобы обеспечить освобождение заложников, захваченных ХАМАСом, включая мужчин, женщин, маленьких детей, переживших Холокост и американских граждан", — сказал Блинкен.

Кроме визита в Израиль в среду президент также посетит Иорданию — ближайшего важного союзника США. Там он встретится с критической группой лидеров Ближнего Востока, включая короля Иордании Абдаллу II, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, сообщает Белый дом.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности, сказал журналистам, что основное внимание во время визита Байдена в Иорданию будет сосредоточено на гуманитарной помощи на фоне углубления кризиса.

По словам Кирби, вся поездка будет продолжаться "в течение одного дня".

Накануне Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.