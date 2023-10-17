Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Джо Байден 18 октября посетит Израиль и Иорданию.

Джо Байден 18 октября посетит Израиль и Иорданию.

17 октября, 2023 вторник
03:16
Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен информировал, что президент США Джо Байден посетит Израиль и Иорданию в среду, 18 октября

Об этом сообщает CNN.

Блинкен объявил о визите в конце более чем семичасовой встречи с военным кабинетом Израиля. Последняя остановка госсекретаря в Израиле является частью его тура семью странами Ближнего Востока, поскольку Израиль, похоже, готов к наземному вторжению в Газу, а конфликт грозит перекинуться на другие части региона.

Во время своего визита в Израиль Байден "услышит от Израиля, как он будет проводить свои операции таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и обеспечить поступление гуманитарной помощи мирным жителям Газы способом, который не принесет пользы ХАМАС", – сказал Блинкен. .

По словам Блинкена, во время своего визита в среду Байден «вновь подтвердит солидарность Соединенных Штатов с Израилем и нашу железную преданность его безопасности».

"Президент Байден снова даст понять, как он однозначно делал после убийства ХАМАСом более 1400 человек, в том числе по меньшей мере 30 американцев, что Израиль имеет право и в самом деле обязан защищать свой народ от ХАМАС и других террористов и предотвращать будущее атак", - сказал Блинкен.

Президент "продолжит тесно сотрудничать с нашими израильскими партнерами, чтобы обеспечить освобождение заложников, захваченных ХАМАСом, включая мужчин, женщин, маленьких детей, переживших Холокост и американских граждан", — сказал Блинкен.

Кроме визита в Израиль в среду президент также посетит Иорданию — ближайшего важного союзника США. Там он встретится с критической группой лидеров Ближнего Востока, включая короля Иордании Абдаллу II, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, сообщает Белый дом.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности, сказал журналистам, что основное внимание во время визита Байдена в Иорданию будет сосредоточено на гуманитарной помощи на фоне углубления кризиса.

По словам Кирби, вся поездка будет продолжаться "в течение одного дня".

Накануне Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.

Джо Байден
США
Война в Израиле
Читайте также:
16 октября, 2023 понедельник
В России объявили в розыск адвоката Марка Фейгина
Карта бойових дій Авдіївка_1310
16 октября, 2023 понедельник
Офицер ВСУ: Получив отпор, враг отказался от пехотных штурмов Авдеевки
15 октября, 2023 воскресенье
Битва за Авдеевку повлияет на контрнаступление ВСУ независимо от того, чего добьется РФ, - The Economist
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.5
    Продажа 40.56
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
17 октября
04:40
Евросоюз начал военные учения MILEX 23 в Испании
04:13
Конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой, - СМИ
03:45
Обновлено
Ночная атака на Украину: юг страны под прицелом дронов, ракет и авиации РФ
02:48
В России пытаются скрыть потери и провалы в войне с Украиной, - ISW
01:52
Выборы в Польше: посчитано почти 100% бюллетеней, разрыв между лидерами сокращается
01:24
Власти Белгородской области РФ сообщили об атаке трех дронов
01:01
Президент Грузии не собирается в отставку, несмотря на разрешение суда на начало импичмента
00:56
Обновлено
"Мстить за мусульман": неизвестный открыл стрельбу в Брюсселе, погибли двое шведов
00:31
Разрыв между провластным и оппозиционным блоками на выборах в Польше сократился, - данные избиркома
00:21
Евро-2024: результаты матчей 16 октября
2023, понедельник
16 октября
23:54
Третий эвакуационный рейс вывез из Израиля 74 украинца
23:39
В Польше зафиксировали самую большую явку на выборах с момента падения коммунизма
23:09
Литва отремонтирует поврежденные в результате боевых действий в Украине танки Leopard
22:46
С начала войны в Украине более 60 тыс. украинцев награждены за участие в боях, - Зеленский
22:07
Офис генпрокурора собирает доказательства геноцида РФ против украинцев, ведь факт депортации детей мало
21:40
Россияне выпустили 9 авиабомб по Херсонщине
21:35
"Будем ждать штурм Тайваня": дипломат Бессмертный назвал события, которые ускорят вторжение Китая на остров
21:30
Украина вырвала победу у Англии в отборе молодежного Евро-2025
21:24
"Мы не смогли предупредить вовремя": глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за нападение ХАМАСа
21:15
Пентагон
У США отобрали 2 тыс. военных для возможной отправки в Израиль, - WP
20:47
Выборы в Польше: партия, набравшая третий результат, не будет создавать коалицию с действующей властью
20:45
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху провел телефонный разговор с Путиным
20:18
общественный транспорт
В Киевпасстрансе назвали себестоимость проезда в наземном общественном транспорте
20:05
Президент Молдовы заявила, что целью России является уничтожение украинской нации.
19:49
В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Си Цзиньпина в двух форматах
19:33
Анонс
Как грамотно коммуницировать во время войны: в Киеве пройдет PR-марафон от MMR
19:30
Зеленский назначил представителей в Совещательную группу по отбору судей Конституционного суда
19:26
Аналитика
Сергей Згурец
Обострение на Купянско-Лиманском направлении, значительные потери врага и политический аспект Авдеевки. Колонка Сергея Згурца
19:09
Обновлено
НАТО
НАТО начала масштабные учения по ядерному сдерживанию
19:07
Оккупанты безуспешно штурмовали позиции украинских военных на Авдеевском направлении, - Генштаб
19:02
Львовский BookForum подвел итоги в цифрах: 20 тысяч гостей и 300 часов дискуссий
19:00
Обзор
Победные новости 600 дня войны: как происходила высадка десанта в Энергодаре и взрывы в оккупированном Мелитополе
18:56
Япония
В Японии авиакомпании пришлось назначать дополнительный рейс, потому что самолет не смог поднять команду сумоистов
18:56
Обновлено
"Шахтер" уволил ван Леувена и назначил нового тренера
18:44
Экс-главе СБУ и его заместителю сообщили о подозрении по делам Майдана
18:42
OPINION
Заметны ли "российские уши" у владельцев украинских АЗС?
18:25
Эксклюзив
гривна доллар
На конец ноября – начало декабря ожидаем курс 39 грн за доллар, – финансовый эксперт Бондаренко об экономике военного положения
18:22
Буданов: ждали с супругой начала полномасштабного вторжения 23 февраля в кабинете ГУР
18:09
Алексей Данилов
ФСБ пытается сформировать новую агентурную сеть в Украине, — Данилов
17:59
Нефтяной танкер подорвался на мине в Черном море у побережья Румынии, - Reuters
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV