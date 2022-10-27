Вот не могут представители российской правящей элиты без орвелловского "новояза". Мир – это война, ложь – правда, черное – белое. Поднявшись на уровень нацистов, они настойчиво повторяют странствие, что на самом деле Россия осаждена "нацистскими головорезами", и придумывают, словно на конвейере все новые фейки об "угрозах" своей наглухо закрытой "крепости". Она же, эта крепость, кажется, им последним бастионом "христианских добродетелей", всех остальных следует срочно "десатанизировать".

Вообще элемент религиозной нетерпимости все сильнее прослушивается в проповедях российских пропагандистов и высокопоставленных лиц. Тот же тезис о "десатанизации" провозгласил помощник секретаря совбеза РФ Алексей Павлов. По его словам, среди украинцев есть фанатики, которые хотят отказаться от "ценностей РПЦ, иудаизма, ислама". Путинский подножок, "правитель" Чечни Рамзан Кадыров вообще изобрел странную трактовку "джихада". Мол, воюя на стороне России против Украины, мусульмане совершают "священный поход" против "неверных".

Воину-тиктокеру вовремя ответили, причем его же единоверцы. Сын экспрезидента Ичкерии Анзор Масхадов обвинил Кадырова в том, что тот манипулирует исламом и называет вооруженную агрессию РФ в Украине джихадом. Он напомнил путинскому генерал-полковнику, что на самом деле, если уж начинать джихад, то против россиян, которые, по подсчетам Масхадова, убили более 300 тысяч граждан свободной Ичкерии и поработили их страну в результате двух кровавых войн.

Путинский подножок, "правитель" Чечни Рамзан Кадыров вообще изобрел странную трактовку "джихада". Мол, воюя на стороне России против Украины, мусульмане совершают "священный поход" против "неверных"

Другие комментаторы обращают внимание на то, что во время теракта на Дубровке, годовщина которого миновала вчера, 26 октября, российские омоновцы убили 67 зрителей "Норд-Оста". А 40 чеченских боевиков захватившим театр во главе с Мовсаром Бараевым — ни одного.

Но манипуляции Кадырова термином джихада привычны и имеют не вчерашнюю историю. В свое время он обвинял Украину в том, что она слишком толерантно относится к ваххабитам, словно свившим свои "гнезда" в Крыму. Он даже не поленился процитировать своего отца Ахмат-Хаджи Кадырова, бывшего муфтия Чечни, а позже и первого президента республики. Мол, тот "остро ставил вопрос о необходимости вести жесткую наступательную борьбу с ваххабитами и при этом прогнозировал, что это зло может расползтись по многим регионам, если в зародыше не выкорчевать его". За что, спросите вы? Потому что ваххабиты – радикальное течение ислама, понимали джихад по-своему, не так, как Кадыров (что старший, что младший). И это их трактовку собственно и повторил Анзор Масхадов: "Территориальная экспансия — это не джихад! Убивать украинцев на их земле — это не джихад! Это скорее дорога в Ад, если ты встал на сторону убийцы своего народа — Путина и идешь отдавать свою жизнь ради этого кровопийцы. Джихад – это не война с Украиной, Джихад – это когда ты ищешь благо для народа, когда ищешь мир для него, его гарантии безопасности. Это борьба за независимость от такой страны, как Россия. Это идея Ичкерии, которая всегда выступала и боролась за мир".

То есть Кадыров выхолащивает фундаментальные понятия ислама, даже не задумываясь, что его пропагандистские трюки играют против его же логики. Если откровенно, то джихад против поработителя – России – ведут сейчас лучшие сыновья Ичкерии – бойцы батальона имени Шейха Мансура, защищая вместе с украинцами их землю. Первый имам Кавказа Шейх Мансур еще в 1784 году провозгласил священный газават против Российской империи.

Джихад – это не война с Украиной, Джихад – это когда ты ищешь благо для народа, когда ищешь мир для него, его гарантии безопасности. Это борьба за независимость от такой страны, как Россия

Но… Кадыров не ограничивается украинцами, призывая вести против них джихад. Такую же судьбу он определил и для своих соотечественников, не желающих думать так, как мыслит "бешеный волк" Кавказа.

И его риторика полностью вписывается в общий тренд русского "духовно-скрепского" дискурса. В этом смысле Московия уже давно превратилась в "православный халифат" со всеми присущими такому явлению чертами: религиозной нетерпимостью, почетом фанатиков Путина и "победобесия". И терроризмом – главным инструментом так называемого "джихада".

Поэтому вполне корректны будут сравнения нынешнего кремлевского "аятоллы" и его чеченского "брата" с самыми кровавыми фигурами, которые, казалось бы, уже давно стали прошлым. Осамы Бен Ладена, Аймана аз-Завахири в частности. И, пожалуй, что Путин, что Кадыров не уйдут от справедливого наказания, как и их предшественники.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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