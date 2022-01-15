"Дженоа" уволила Шевченко с должности главного тренера
Итальянская "Дженоа" досрочно прекратила сотрудничество с главным тренером Андреем Шевченко
Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа".
"Клуб благодарит тренера и его штаб за упорную работу, которую они проделали в течение последних месяцев", - говорится в заявлении "Дженоа".
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.
Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла против "Милана" в Кубке Италии, где основное время игры завершилось вничью 1:1, но в овертайме "россонери" забили два мяча и прошли дальше.
Ранее сообщалось, что "Дженоа" заплатит штабу Шевченко 20 млн евро, если разорвет с украинским тренером контракт.
- 10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в Дженоа, а на его место рассматривают кандидатуру Фабио Каннаваро.
- 12 января сообщалось, что главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко вскоре покинет свой пост.
- 14 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Дженоа" в овертайме.
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