"Дженоа" уволила Шевченко с должности главного тренера

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.



Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла против "Милана" в Кубке Италии, где основное время игры завершилось вничью 1:1, но в овертайме "россонери" забили два мяча и прошли дальше.



Ранее сообщалось, что "Дженоа" заплатит штабу Шевченко 20 млн евро, если разорвет с украинским тренером контракт.