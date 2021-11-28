"Дженоа" Шевченко заработала первое очко под руководством украинца в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 14-го тура Серии A против "Удинезе" стал для Андрея Шевченко вторым в должности главного тренера "Дженоа". Встреча завершилась вничью. Команды не сумели забить ни одного гола – 0:0.

После 14 матчей "Дженоа" набрала 10 очков и остается в зоне "вылета" - на 18-м месте. "Удинезе" набрал 15 пунктов и поднялась на 14 позицию.

Чемпионат Италии

14-й тур

28 ноября

"Удинезе" – "Дженоа" 0:0

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".

21 ноября в первом матче под руководством украинского тренера Андрея Шевченко "Дженоа" проиграла "Роме" в 13-м туре чемпионата Италии.

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