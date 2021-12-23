"Дженоа" Шевченко начала переговоры о трансфере российского футболиста, - СМИ

Об этом сообщает La Repubblica.



По информации источника, "Дженоа" и "Аталанта" уже начали переговоры по трансферу россиянина Алексея Миранчука. Пока неясно, речь идет об аренде до конца сезона или полноценном выкупе хавбека.



"Аталанта" хочет получить за Миранчука 12 млн евро и еще 3 млн в виде бонусов за спортивные результаты футболиста и команды Андрея Шевченко.



Алексей Миранчук является конкурентом украинца Руслана Малиновского в "Аталанте". 26-летний россиянин забил в этом сезоне 1 гол и отдал 1 ассистент за 397 минут, в основном он выходит на поле со скамьи запасных.

Под руководством Шевченко "Дженоа" в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" - на 18-й позиции.