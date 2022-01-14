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Главная Спорт "Дженоа" Шевченка потеряла победу над "Миланом" и вылетела из Кубка Италии

"Дженоа" Шевченка потеряла победу над "Миланом" и вылетела из Кубка Италии

14 января, 2022 пятница
00:44
Спорт

В 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Дженоа" в овертайме

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Долгое время игры "Дженоа" была впереди и неожиданно выглядела даже лучше именитого соперника. Команда Андрея Шевченко поразила ворота Майка Меньяна уже на 17-й минуте, когда забил Лео Эстигор.

"Милан" сумел ответить только в конце основного времени. Матч для "россонери" спас Оливье Жиру, головой замкнувшему передачу Тео Эрнандеса.

В овертайме "Милан" на классе разобрался с "Дженоа". Голы Рафаэля Леау и Алексиса Салемакерса вывели вперед команду.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.

Кубок Италии

1/8 финала

13 января

"Милан" – "Дженоа" 3:1

Голы: Жира, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 – Эстигор, 17

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