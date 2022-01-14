"Дженоа" Шевченка потеряла победу над "Миланом" и вылетела из Кубка Италии
В 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Дженоа" в овертайме
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Долгое время игры "Дженоа" была впереди и неожиданно выглядела даже лучше именитого соперника. Команда Андрея Шевченко поразила ворота Майка Меньяна уже на 17-й минуте, когда забил Лео Эстигор.
"Милан" сумел ответить только в конце основного времени. Матч для "россонери" спас Оливье Жиру, головой замкнувшему передачу Тео Эрнандеса.
В овертайме "Милан" на классе разобрался с "Дженоа". Голы Рафаэля Леау и Алексиса Салемакерса вывели вперед команду.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.
Кубок Италии
1/8 финала
13 января
"Милан" – "Дженоа" 3:1
Голы: Жира, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 – Эстигор, 17
- 10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в Дженоа, а на его место рассматривают кандидатуру Фабио Каннаваро.
- 12 января сообщалось, что главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко вскоре покинет свой пост.
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